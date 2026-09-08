Journées du Patrimoine Économique – Conférence : Regards de Jeunes Architectes Salle Jean Goujon Fumel
samedi 3 octobre 2026 · Salle Jean Goujon · Fumel
Informations pratiques
Fumel
Journées du Patrimoine Économique – Conférence : Regards de Jeunes Architectes
Salle Jean Goujon Place du Château Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 17:30:00
fin : 2026-10-03 19:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Présentations de Yelena MLADENOVIC et Hugo LAMBERT
Regards de jeunes architectes sur l’espace de l’Usine de Fumel et les Cités Ouvrières
Présentations de Yelena MLADENOVIC et Hugo LAMBERT
Regards de jeunes architectes sur l’espace de l’Usine de Fumel et les Cités Ouvrières .
Salle Jean Goujon Place du Château Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 16 88 40 assophp47@gmail.com
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English : Journées du Patrimoine Économique – Conférence : Regards de Jeunes Architectes
Presentations by Yelena MLADENOVIC and Hugo LAMBERT
Young Architects’ Perspectives on the Fumel Factory Site and the Workers’ Housing Estates
L’événement Journées du Patrimoine Économique – Conférence : Regards de Jeunes Architectes Fumel a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée du Lot et Garonne
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