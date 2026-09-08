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Journées du Patrimoine Économique – Conférence : Regards de Jeunes Architectes Salle Jean Goujon Fumel

samedi 3 octobre 2026 · Salle Jean Goujon · Fumel

Journées du Patrimoine Économique – Conférence : Regards de Jeunes Architectes Salle Jean Goujon Fumel

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Salle Jean Goujon
Adresse
Place du Château
Ville
47500 Fumel
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Fumel

Journées du Patrimoine Économique – Conférence : Regards de Jeunes Architectes

Salle Jean Goujon Place du Château Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 17:30:00
fin : 2026-10-03 19:30:00

Date(s) :
2026-10-03

Présentations de Yelena MLADENOVIC et Hugo LAMBERT
Regards de jeunes architectes sur l’espace de l’Usine de Fumel et les Cités Ouvrières
Présentations de Yelena MLADENOVIC et Hugo LAMBERT
Regards de jeunes architectes sur l’espace de l’Usine de Fumel et les Cités Ouvrières   .

Salle Jean Goujon Place du Château Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 16 88 40  assophp47@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine Économique – Conférence : Regards de Jeunes Architectes

Presentations by Yelena MLADENOVIC and Hugo LAMBERT
Young Architects’ Perspectives on the Fumel Factory Site and the Workers’ Housing Estates

L’événement Journées du Patrimoine Économique – Conférence : Regards de Jeunes Architectes Fumel a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée du Lot et Garonne

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