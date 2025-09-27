Journées du Patrimoine Économique de Côte d’Or SAS Raoul Monnot Beaune

Journées du Patrimoine Économique de Côte d’Or SAS Raoul Monnot Beaune samedi 27 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Économique de Côte d’Or

SAS Raoul Monnot 54 rue de Chorey Beaune Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Découvrez les coulisses du patrimoine économique près de chez vous !

Étudiants, lycéens et collégiens, actifs en reconversion, chercheurs d’emploi, familles ou simples curieux: venez découvrir les entreprises de votre territoire! A l’occasion des Journées du Patrimoine Économique (JPE), poussez les portes d’entreprises, d’ateliers et de sites emblématiques pour découvrir les savoir-faire locaux et échanger avec des professionnels passionnés, des recruteurs et acteurs engagés.

Portes ouvertes le samedi 27 septembre chez SAS Raoul Monnot

L’entreprise Raoul MONNOT, basée à Beaune (en Bourgogne), a été créée en 1934 par le grand-père de l’actuel dirigeant, Eric Monnot. La société est reconnue dans la production de pièces mécaniques, l’usinage de maintenance, la conception de machines-outils à destination de la tonnellerie et le développement de cellules robotique et automatisme. Au programme visite de l’entreprise, moment convivial, concert sur le temps du midi, food-trucks et buvette, chariot de glace.

Participez à notre journée conviviale à Beaune, où notre groupe est implanté depuis plus de 90 ans. Rencontrez nos techniciens et découvrez nos activités usinage, montage, machines spéciales, automatisation. Nous vous proposons également des expositions d’art, animations et food truck. .

SAS Raoul Monnot 54 rue de Chorey Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Journées du Patrimoine Économique de Côte d’Or

German : Journées du Patrimoine Économique de Côte d’Or

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du Patrimoine Économique de Côte d’Or Beaune a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1