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Journées du patrimoine économique – Entreprise 50 Factory Entreprise 50 Factory Cerizay

vendredi 2 octobre 2026 · Entreprise 50 Factory · Cerizay

Journées du patrimoine économique – Entreprise 50 Factory Entreprise 50 Factory Cerizay

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Entreprise 50 Factory
Adresse
28 Rue Jean Giraud
Ville
79140 Cerizay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Cerizay

Journées du patrimoine économique – Entreprise 50 Factory

Entreprise 50 Factory 28 Rue Jean Giraud Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 09:00:00
fin : 2026-10-02 10:30:00

Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03

Venez découvrir les coulisses de nos entreprises locales lors des Journées du Patrimoine Économique. Pendant 3 jours, les entreprises des Deux-Sèvres – de tous secteurs et de toutes tailles – ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leurs savoir-faire, leurs métiers et passions.
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Entreprise 50 Factory 28 Rue Jean Giraud Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 9 77 92 65 22 

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English : Journées du patrimoine économique – Entreprise 50 Factory

L’événement Journées du patrimoine économique – Entreprise 50 Factory Cerizay a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Bocage Bressuirais

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