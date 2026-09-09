Journées du patrimoine économique – Entreprise 50 Factory Entreprise 50 Factory Cerizay

Informations pratiques

Cerizay

Journées du patrimoine économique – Entreprise 50 Factory

Entreprise 50 Factory 28 Rue Jean Giraud Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 09:00:00

fin : 2026-10-02 10:30:00

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-03

Venez découvrir les coulisses de nos entreprises locales lors des Journées du Patrimoine Économique. Pendant 3 jours, les entreprises des Deux-Sèvres – de tous secteurs et de toutes tailles – ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leurs savoir-faire, leurs métiers et passions.

Découvrez l’entreprise 50 Factory, sur réservation. .

Entreprise 50 Factory 28 Rue Jean Giraud Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 9 77 92 65 22

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English : Journées du patrimoine économique – Entreprise 50 Factory

L’événement Journées du patrimoine économique – Entreprise 50 Factory Cerizay a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Bocage Bressuirais