Journées du patrimoine économique – Entreprise Bressuire Armatures Entreprise Bressuire Armatures Bressuire

Informations pratiques

Bressuire

Journées du patrimoine économique – Entreprise Bressuire Armatures

Entreprise Bressuire Armatures 17 Allée de la Maltière Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 09:30:00

fin : 2026-10-02 11:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Venez découvrir les coulisses de nos entreprises locales lors des Journées du Patrimoine Économique. Pendant 3 jours, les entreprises des Deux-Sèvres – de tous secteurs et de toutes tailles – ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leurs savoir-faire, leurs métiers et passions.

Découvrez l’entreprise Bressuire Armatures, sur réservation. .

Entreprise Bressuire Armatures 17 Allée de la Maltière Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 21 83

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English : Journées du patrimoine économique – Entreprise Bressuire Armatures

L’événement Journées du patrimoine économique – Entreprise Bressuire Armatures Bressuire a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Bocage Bressuirais