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Journées du patrimoine économique – Entreprise Les Jardins de l’Orbrie Entreprise Les Jardins de l’Orbrie Bressuire

vendredi 2 octobre 2026 · Entreprise Les Jardins de l'Orbrie · Bressuire

Journées du patrimoine économique – Entreprise Les Jardins de l’Orbrie Entreprise Les Jardins de l’Orbrie Bressuire

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Entreprise Les Jardins de l'Orbrie
Adresse
7 Rue de l’Aliette
Ville
79300 Bressuire
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Bressuire

Journées du patrimoine économique – Entreprise Les Jardins de l’Orbrie

Entreprise Les Jardins de l’Orbrie 7 Rue de l’Aliette Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 14:00:00
fin : 2026-10-02 18:00:00

Date(s) :
2026-10-02

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Entreprise Les Jardins de l’Orbrie 7 Rue de l’Aliette Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 82 14 00 

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English : Journées du patrimoine économique – Entreprise Les Jardins de l’Orbrie

L’événement Journées du patrimoine économique – Entreprise Les Jardins de l’Orbrie Bressuire a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Bocage Bressuirais

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