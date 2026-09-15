Journées du patrimoine économique – Entreprise Les Jardins de l’Orbrie Entreprise Les Jardins de l’Orbrie Bressuire
vendredi 2 octobre 2026 · Entreprise Les Jardins de l'Orbrie · Bressuire
Informations pratiques
Bressuire
Journées du patrimoine économique – Entreprise Les Jardins de l’Orbrie
Entreprise Les Jardins de l’Orbrie 7 Rue de l’Aliette Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 14:00:00
fin : 2026-10-02 18:00:00
Date(s) :
2026-10-02
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Entreprise Les Jardins de l’Orbrie 7 Rue de l’Aliette Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 82 14 00
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English : Journées du patrimoine économique – Entreprise Les Jardins de l’Orbrie
L’événement Journées du patrimoine économique – Entreprise Les Jardins de l’Orbrie Bressuire a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Bocage Bressuirais
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