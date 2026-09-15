Journées du patrimoine économique – Entreprise Les Jardins de l’Orbrie Entreprise Les Jardins de l’Orbrie Bressuire

Informations pratiques

Bressuire

Journées du patrimoine économique – Entreprise Les Jardins de l’Orbrie

Entreprise Les Jardins de l’Orbrie 7 Rue de l’Aliette Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 14:00:00

fin : 2026-10-02 18:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Venez découvrir les coulisses de nos entreprises locales lors des Journées du Patrimoine Économique. Pendant 3 jours, les entreprises des Deux-Sèvres – de tous secteurs et de toutes tailles – ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leurs savoir-faire, leurs métiers et passions.

Découvrez l’entreprise Les Jardins de l’Orbrie , sur réservation. .

Entreprise Les Jardins de l’Orbrie 7 Rue de l’Aliette Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 82 14 00

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English : Journées du patrimoine économique – Entreprise Les Jardins de l’Orbrie

L’événement Journées du patrimoine économique – Entreprise Les Jardins de l’Orbrie Bressuire a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Bocage Bressuirais