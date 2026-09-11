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Journées du patrimoine économique – Entreprise MTI Entreprise MTI Cerizay

vendredi 2 octobre 2026 · Entreprise MTI · Cerizay

Journées du patrimoine économique – Entreprise MTI Entreprise MTI Cerizay

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Entreprise MTI
Adresse
110 Avenue du 25 Aout 1944
Ville
79140 Cerizay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Cerizay

Journées du patrimoine économique – Entreprise MTI

Entreprise MTI 110 Avenue du 25 Aout 1944 Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 11:00:00
fin : 2026-10-02 11:45:00

Date(s) :
2026-10-02

Venez découvrir les coulisses de nos entreprises locales lors des Journées du Patrimoine Économique. Pendant 3 jours, les entreprises des Deux-Sèvres – de tous secteurs et de toutes tailles – ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leurs savoir-faire, leurs métiers et passions.
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Entreprise MTI 110 Avenue du 25 Aout 1944 Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 58 62 

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English : Journées du patrimoine économique – Entreprise MTI

L’événement Journées du patrimoine économique – Entreprise MTI Cerizay a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Bocage Bressuirais

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