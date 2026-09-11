Journées du patrimoine économique – Entreprise MTI Entreprise MTI Cerizay
vendredi 2 octobre 2026 · Entreprise MTI · Cerizay
Informations pratiques
Cerizay
Journées du patrimoine économique – Entreprise MTI
Entreprise MTI 110 Avenue du 25 Aout 1944 Cerizay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 11:00:00
fin : 2026-10-02 11:45:00
Date(s) :
2026-10-02
Venez découvrir les coulisses de nos entreprises locales lors des Journées du Patrimoine Économique. Pendant 3 jours, les entreprises des Deux-Sèvres – de tous secteurs et de toutes tailles – ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leurs savoir-faire, leurs métiers et passions.
Découvrez l’entreprise MTI, sur réservation. .
Entreprise MTI 110 Avenue du 25 Aout 1944 Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 58 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du patrimoine économique – Entreprise MTI
L’événement Journées du patrimoine économique – Entreprise MTI Cerizay a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Bocage Bressuirais
À voir aussi à Cerizay (Deux-Sèvres)
- Rencontre avec Michel Chatry, Bibliothèque Cerizay, Cerizay 18 septembre 2026
- Découverte de la langue régionale : Le parlajhe poitevin-saintongeais, Bar Le Madérien, Cerizay 18 septembre 2026
- Pièce de théatre : Cllément pi Cloé, Controverse à propos des lagues régionales, Salle Victor Hugo, Cerizay 18 septembre 2026
- Spectacle José Cruz Salle de la Griotte Cerizay 25 septembre 2026
- Journées du patrimoine économique – Entreprise 50 Factory Entreprise 50 Factory Cerizay 2 octobre 2026