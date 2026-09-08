Informations pratiques

Fumel

Journées du Patrimoine Économique – Exposition Allumons le feu

Galeries du Château de Fumel Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Exposition « Mémoire d’Usine » de Vincent Joineau

Contribution de la famille DALLE-GRAVE et de P. GOUYOU

Exposition « Mémoire d’Usine » de Vincent Joineau

Contribution de la famille DALLE-GRAVE et de P. GOUYOU .

Galeries du Château de Fumel Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 16 88 40 assophp47@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine Économique – Exposition Allumons le feu

Exhibition « M%E9moire d’Usine » by Vincent Joineau

Contributed by the DALLE-GRAVE family and P. GOUYOU

L’événement Journées du Patrimoine Économique – Exposition Allumons le feu Fumel a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée du Lot et Garonne