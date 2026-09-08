Journées du Patrimoine Économique – Exposition Allumons le feu Fumel
samedi 3 octobre 2026 · Fumel
Informations pratiques
Fumel
Journées du Patrimoine Économique – Exposition Allumons le feu
Galeries du Château de Fumel Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Exposition « Mémoire d’Usine » de Vincent Joineau
Contribution de la famille DALLE-GRAVE et de P. GOUYOU
Exposition « Mémoire d’Usine » de Vincent Joineau
Contribution de la famille DALLE-GRAVE et de P. GOUYOU .
Galeries du Château de Fumel Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 16 88 40 assophp47@gmail.com
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English : Journées du Patrimoine Économique – Exposition Allumons le feu
Exhibition « M%E9moire d’Usine » by Vincent Joineau
Contributed by the DALLE-GRAVE family and P. GOUYOU
L’événement Journées du Patrimoine Économique – Exposition Allumons le feu Fumel a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée du Lot et Garonne
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