Journées du Patrimoine Économique – Fumel : de feu, de fer et de rock Rue de la Fraternité Monsempron-Libos

Informations pratiques

Monsempron-Libos

Journées du Patrimoine Économique – Fumel : de feu, de fer et de rock

Rue de la Fraternité Cinéma Liberty Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:30:00

fin : 2026-10-02 20:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Film de Jacques MITSCH réalisé en 2007

À l’heure de la délocalisation, ce film fera l’autopsie d’un processus irréversible en essayant de comprendre comment, à Fumel, une usine de 3000 ouvriers, en 1970, est aujourd’hui, en situation de survie avec ses 480 rescapés.

Film de Jacques MITSCH réalisé en 2007

À l’heure de la mondialisation généralisée, à l’heure des délocalisations industrielles en tout genre, ce film fera l’autopsie d’un processus irréversible en essayant de comprendre comment, à Fumel (Lot-et-garonne), une usine de 3000 ouvriers, en 1970, est aujourd’hui, en situation de survie avec ses 480 rescapés qui tentent de reprendre en main la gestion administrative et comptable de leur usine.

Et comment ne pas parler de Fumel sans parler de Rock ? Fumel fut dans les années 80, la capitale du Rock français : des dizaines de groupes (dont les Ablettes), plusieurs salles de concerts dans la ville, le premier festival Rock français contre le racisme dans les années 80. .

Rue de la Fraternité Cinéma Liberty Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 16 88 40 assophp47@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine Économique – Fumel : de feu, de fer et de rock

A film by Jacques MITSCH, directed in 2007

In this era of offshoring, this film examines an irreversible process, seeking to understand how, a factory in Fumel that employed 3,000 workers in 1970 now finds itself struggling to survive with just 480 remaining employees.

L’événement Journées du Patrimoine Économique – Fumel : de feu, de fer et de rock Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée du Lot et Garonne