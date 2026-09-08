Journées du Patrimoine Économique – Randonnée géologique Fumel
dimanche 4 octobre 2026 · Fumel
Informations pratiques
Fumel
Journées du Patrimoine Économique – Randonnée géologique
Place du Château Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:30:00
fin : 2026-10-04 12:00:00
Date(s) :
2026-10-04
« La vallée industrielle de la Lémance ou 150 millions d’années d’histoire de la terre »
Parcours à pied et en voiture de Fumel à Bonaguil
Réservation indispensable
« La vallée industrielle de la Lémance ou 150 millions d’années d’histoire de la terre »
Parcours à pied et en voiture de Fumel à Bonaguil
Réservation indispensable .
Place du Château Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 56 10 90 assophp47@gmail.com
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English : Journées du Patrimoine Économique – Randonnée géologique
« The L’Émance Industrial Valley: 150 Million Years of Earth’s History »
Walking and driving tour from Fumel to Bonaguil
Reservations required
L’événement Journées du Patrimoine Économique – Randonnée géologique Fumel a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée du Lot et Garonne
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