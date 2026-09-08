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Journées du Patrimoine Économique – Randonnée géologique Fumel

dimanche 4 octobre 2026 · Fumel

Journées du Patrimoine Économique – Randonnée géologique Fumel

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Place du Château
Ville
47500 Fumel
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Fumel

Journées du Patrimoine Économique – Randonnée géologique

Place du Château Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:30:00
fin : 2026-10-04 12:00:00

Date(s) :
2026-10-04

« La vallée industrielle de la Lémance ou 150 millions d’années d’histoire de la terre »
Parcours à pied et en voiture de Fumel à Bonaguil
Réservation indispensable
« La vallée industrielle de la Lémance ou 150 millions d’années d’histoire de la terre »
Parcours à pied et en voiture de Fumel à Bonaguil
Réservation indispensable   .

Place du Château Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 56 10 90  assophp47@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine Économique – Randonnée géologique

« The L’Émance Industrial Valley: 150 Million Years of Earth’s History »
Walking and driving tour from Fumel to Bonaguil
Reservations required

L’événement Journées du Patrimoine Économique – Randonnée géologique Fumel a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée du Lot et Garonne

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