Informations pratiques

Fumel

Journées du Patrimoine Économique – Randonnée géologique

Place du Château Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:30:00

fin : 2026-10-04 12:00:00

Date(s) :

2026-10-04

« La vallée industrielle de la Lémance ou 150 millions d’années d’histoire de la terre »

Parcours à pied et en voiture de Fumel à Bonaguil

Réservation indispensable

« La vallée industrielle de la Lémance ou 150 millions d’années d’histoire de la terre »

Parcours à pied et en voiture de Fumel à Bonaguil

Réservation indispensable .

Place du Château Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 56 10 90 assophp47@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine Économique – Randonnée géologique

« The L’Émance Industrial Valley: 150 Million Years of Earth’s History »

Walking and driving tour from Fumel to Bonaguil

Reservations required

L’événement Journées du Patrimoine Économique – Randonnée géologique Fumel a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée du Lot et Garonne