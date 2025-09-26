Journées du Patrimoine Economique Thépenier Pharma et Cosmetics Thépenier Pharma & Cosmetics Saint-Langis-lès-Mortagne

Journées du Patrimoine Economique Thépenier Pharma et Cosmetics Thépenier Pharma & Cosmetics Saint-Langis-lès-Mortagne vendredi 26 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Economique Thépenier Pharma et Cosmetics

Thépenier Pharma & Cosmetics RD 9912 Saint-Langis-lès-Mortagne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 14:00:00

fin : 2025-09-26 15:00:00

Date(s) :

2025-09-26

Installée à Saint-Langis-lès-Mortagne, dans l’Orne, Thépenier Pharma & Cosmetics est un acteur reconnu du développement et de la fabrication sous contrat (CDMO) pour les industries pharmaceutique et cosmétique. Créée en 1974, l’entreprise met son expertise au service de clients en France et à l’international, en proposant des solutions complètes allant de la formulation au conditionnement. Spécialisée dans les formes semi-solides (crèmes, gels, pommades) et liquides, elle accompagne ses partenaires tout au long du cycle de vie du produit, dans le respect des normes les plus exigeantes. Avec environ 130 collaborateurs, Thépenier Pharma & Cosmetics s’appuie sur un savoir-faire technique reconnu, des équipes hautement qualifiées et un fort engagement en matière de qualité, sécurité et responsabilité sociétale. L’entreprise est un maillon essentiel du tissu économique et industriel local, tout en s’inscrivant dans une dynamique internationale, grâce à son appartenance au groupe japonais Nippon Shikizai.

Conditions d’accès carte d’identité à présenter à l’accueil au bâtiment administratif.

Visite en production inaccessible aux personnes à mobilité réduite (étage sans ascenseur), prises de vue interdites, animaux non admis, retrait des bijoux pendant la visite et maquillage interdit.

Inscriptions obligatoires, places limitées. .

Thépenier Pharma & Cosmetics RD 9912 Saint-Langis-lès-Mortagne 61400 Orne Normandie

English : Journées du Patrimoine Economique Thépenier Pharma et Cosmetics

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du Patrimoine Economique Thépenier Pharma et Cosmetics Saint-Langis-lès-Mortagne a été mis à jour le 2025-09-17 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE