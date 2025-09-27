Journées du patrimoine économique visite de la Chanteracoise Saint-Léon-sur-l’Isle

581 Route de la Biscuiterie Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne

La Chantéracoise et sa nouvelle biscothèque vous ouvrent leurs portes.

Considérée comme la dernière biscotterie artisanale française, elle élabore une large gamme de biscottes, de toasts, de croûtons et de biscuits, et a su conserver le véritable savoir-faire authentique des biscottiers des années 50.

Visite des ateliers de production, de la biscothèque et un temps de dégustation des produits.

9h-10h / 10h-11h / 11h-12h / 14h-15h / 15h-16h / 16h-17h / 17h-18h.

Prises de vues interdites.

Réservation des visites gratuite en ligne.

La Chantéracoise 05 53 82 07 95 / clients@la-chantéracoise.fr

https://www.patrimoineeco.fr/fr/entreprises-map .

