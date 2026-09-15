Informations pratiques

Honfleur

Journées du Patrimoine Économique – Visite de SOCOTEX

845 avenue des Impressionnistes Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 09:30:00

fin : 2026-10-02 14:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Dans le cadre des Journées du Patrimoine Économique, SOCOTEX ouvre ses portes et propose au public une découverte de son univers industriel et de ses savoir-faire.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine Économique, SOCOTEX ouvre ses portes et propose au public une découverte de son univers industriel et de ses savoir-faire.

Au fil de la visite, découvrez l’entreprise, ses métiers et les différentes étapes de fabrication, de la matière première au produit fini. Une immersion au cœur des coulisses de SOCOTEX, à la rencontre des équipes qui contribuent chaque jour à la dynamique de notre territoire. .

845 avenue des Impressionnistes Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 61 10

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English : Journées du Patrimoine Économique – Visite de SOCOTEX

As part of the Economic Heritage Days, SOCOTEX is opening its doors and inviting the public to discover its industrial world and its expertise.

L’événement Journées du Patrimoine Économique – Visite de SOCOTEX Honfleur a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Honfleur-Beuzeville