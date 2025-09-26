Journées du Patrimoine Economique visite des Aciéries de Ploërmel Ploërmel

P.A. Lande du Moulin Ploërmel Morbihan

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-27

2025-09-26

Découvrez les coulisses de la fonderie et des métiers des Aciéries de Ploërmel Industries (API) à l’occasion des Journées du Patrimoine Économique ! Située à Ploërmel au cœur de la Bretagne, cette entreprise incarne une tradition industrielle forte, tournée vers l’innovation et le développement durable.

De 10h à 16h, API ouvre les portes de ses 2 sites au public à l’occasion des Journée du Patrimoine Economique.

L’entreprise recommande de commencer la visite du 1er site rue du pardon et de poursuivre avec le 2eme site sue le Parc d’Activité la lande du moulin à Ploërmel.

Une occasion unique de plonger au cœur de l’univers de la fonderie, de découvrir les métiers, la transformation des pièces au fil du processus, leurs savoir-faire et l’énergie qui anime leurs équipes au quotidien.

Au programme

– Visites guidées des ateliers

– Présentation du processus de fabrication

– Rencontres avec leurs collaborateurs passionnés

– Échanges sur l’avenir de l’industrie locale

Ouvert à tous curieux, passionnés d’industrie, étudiants, chercheur d’emploi, familles ou professionnels du secteur ! .

P.A. Lande du Moulin Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

