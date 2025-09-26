Journées du Patrimoine Economique Visite des carrières de chaux Saint-Astier

Chaux de SAINT-ASTIER® https://www.patrimoineeco.fr/fr/entreprises-map

Vous comprendrez le procédé de fabrication de la chaux hydraulique naturelle, un matériau noble qui restaure nos maisons et les plus beaux monuments du monde entier. Entrez dans cette cathédrale de pierres, à près de 20 mètres sous terre, découvrez un savoir-faire français rare et les usages de la chaux au travers d’une visite commentée.

Gratuit

Chaux de SAINT-ASTIER®, réservation obligatoire https://www.patrimoineeco.fr/fr/entreprises-map .

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English :

Visit the lime quarries: a unique experience!

Learn how natural hydraulic lime is made, a noble material that restores our homes and the world’s most beautiful monuments.

SAINT-ASTIER® lime: https://www.patrimoineeco.fr/fr/entreprises-map

German : Journées du Patrimoine Economique Visite des carrières de chaux

Besichtigung der Kalksteinbrüche: ein einzigartiges Erlebnis!

Sie werden das Verfahren zur Herstellung von natürlichem hydraulischem Kalk verstehen, einem edlen Material, das unsere Häuser und die schönsten Denkmäler auf der ganzen Welt restauriert.

Kalk aus SAINT-ASTIER®: https://www.patrimoineeco.fr/fr/entreprises-map

Italiano :

Visitare le cave di calce: un’esperienza unica!

Imparerete come si produce la calce idraulica naturale, un materiale nobile utilizzato per restaurare le nostre case e i monumenti più belli del mondo.

Calce SAINT-ASTIER®: https://www.patrimoineeco.fr/fr/entreprises-map

Espanol : Journées du Patrimoine Economique Visite des carrières de chaux

Visite las canteras de cal: ¡una experiencia única!

Aprenderá cómo se fabrica la cal hidráulica natural, un material noble utilizado para restaurar nuestras casas y los monumentos más bellos del mundo.

Cal SAINT-ASTIER®: https://www.patrimoineeco.fr/fr/entreprises-map

