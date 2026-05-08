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Journées du Patrimoine Economique : Visite des carrières de chaux Saint-Astier

vendredi 2 octobre 2026 · Saint-Astier

Journées du Patrimoine Economique : Visite des carrières de chaux Saint-Astier

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
24110 Saint-Astier
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Astier

Journées du Patrimoine Economique : Visite des carrières de chaux

Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 10:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-02

Visite des carrières de chaux : une expérience unique !

Vous comprendrez le procédé de fabrication de la chaux hydraulique naturelle, un matériau noble qui restaure nos maisons et les plus beaux monuments du monde entier.

Chaux de SAINT-ASTIER® : https://www.patrimoineeco.fr/fr/entreprises-map
Visite des carrières de chaux : une expérience unique !

Vous comprendrez le procédé de fabrication de la chaux hydraulique naturelle, un matériau noble qui restaure nos maisons et les plus beaux monuments du monde entier. Entrez dans cette cathédrale de pierres, à près de 20 mètres sous terre, découvrez un savoir-faire français rare et les usages de la chaux au travers d’une visite commentée.

10h – 14h, Gratuit

Chaux de SAINT-ASTIER®, réservation obligatoire : https://www.patrimoineeco.fr/fr/entreprises-map   .

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Journées du Patrimoine Economique : Visite des carrières de chaux

Tour of the limestone quarries: a unique experience!

You’ll learn about the process of making natural hydraulic lime, a noble material used to restore our homes and the most beautiful monuments around the world.

SAINT-ASTIER Lime: https://www.patrimoineeco.fr/fr/entreprises-map

L’événement Journées du Patrimoine Economique : Visite des carrières de chaux Saint-Astier a été mis à jour le 2026-09-02 par Vallée de l’Isle en Périgord

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