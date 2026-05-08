Journées du Patrimoine Economique : Visite des carrières de chaux Saint-Astier
vendredi 2 octobre 2026 · Saint-Astier
Informations pratiques
Saint-Astier
Journées du Patrimoine Economique : Visite des carrières de chaux
Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 10:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-02
Visite des carrières de chaux : une expérience unique !
Vous comprendrez le procédé de fabrication de la chaux hydraulique naturelle, un matériau noble qui restaure nos maisons et les plus beaux monuments du monde entier.
Chaux de SAINT-ASTIER® : https://www.patrimoineeco.fr/fr/entreprises-map
Visite des carrières de chaux : une expérience unique !
Vous comprendrez le procédé de fabrication de la chaux hydraulique naturelle, un matériau noble qui restaure nos maisons et les plus beaux monuments du monde entier. Entrez dans cette cathédrale de pierres, à près de 20 mètres sous terre, découvrez un savoir-faire français rare et les usages de la chaux au travers d’une visite commentée.
10h – 14h, Gratuit
Chaux de SAINT-ASTIER®, réservation obligatoire : https://www.patrimoineeco.fr/fr/entreprises-map .
Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du Patrimoine Economique : Visite des carrières de chaux
Tour of the limestone quarries: a unique experience!
You’ll learn about the process of making natural hydraulic lime, a noble material used to restore our homes and the most beautiful monuments around the world.
SAINT-ASTIER Lime: https://www.patrimoineeco.fr/fr/entreprises-map
L’événement Journées du Patrimoine Economique : Visite des carrières de chaux Saint-Astier a été mis à jour le 2026-09-02 par Vallée de l’Isle en Périgord
À voir aussi à Saint-Astier (Dordogne)
- Marché de Saint-Astier Saint-Astier 17 septembre 2026
- Atelier Seniors voyage sonore AASE Saint-Astier 17 septembre 2026
- Festival “Play it again !” Cinéma La Fabrique Saint-Astier 17 septembre 2026
- Présentation de la saison culturelle rue Amiral Courbet Saint-Astier 18 septembre 2026
- Vide-grenier Saint-Astier 20 septembre 2026