Journées du patrimoine économique visite du caviar Neuvic

Journées du patrimoine économique visite du caviar Neuvic vendredi 26 septembre 2025.

Journées du patrimoine économique visite du caviar

430 Route de la Veyssière Neuvic Dordogne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-28

2025-09-26

Cet événement met en lumière la richesse et la diversité des savoir-faire du Périgord. Ce sera l’occasion d’ouvrir les portes du domaine Caviar de Neuvic et de présenter au public l’univers du caviar.

Au programme

-Visites guidées du site

-Découverte de nos méthodes d’élevage et de production

-Rencontres et échanges avec nos équipes autour de notre savoir-faire unique

Une opportunité privilégiée pour découvrir le patrimoine économique local à travers le prisme de la gastronomie et de l’innovation.

26/06 10h-11h30

27/09 15h-16h30

28/09 10h-11h30

Réservation des visites en ligne.

Caviar de Neuvic .

430 Route de la Veyssière Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

