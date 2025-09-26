Journées du patrimoine économique visite du caviar Neuvic
430 Route de la Veyssière Neuvic Dordogne
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-28
2025-09-26
Cet événement met en lumière la richesse et la diversité des savoir-faire du Périgord. Ce sera l’occasion d’ouvrir les portes du domaine Caviar de Neuvic et de présenter au public l’univers du caviar.
Au programme
-Visites guidées du site
-Découverte de nos méthodes d’élevage et de production
-Rencontres et échanges avec nos équipes autour de notre savoir-faire unique
Une opportunité privilégiée pour découvrir le patrimoine économique local à travers le prisme de la gastronomie et de l’innovation.
26/06 10h-11h30
27/09 15h-16h30
28/09 10h-11h30
Réservation des visites en ligne.
430 Route de la Veyssière Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
