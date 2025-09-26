Journées du Patrimoine économique visite du Moulin de la Veyssière Moulin de la petite Veyssière Neuvic

Journées du Patrimoine économique visite du Moulin de la Veyssière Moulin de la petite Veyssière Neuvic vendredi 26 septembre 2025.

Journées du Patrimoine économique visite du Moulin de la Veyssière

Moulin de la petite Veyssière 819 route de la Veyssière Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-26

Visites gratuites, sans réservation, proposées toutes les 30 mn, suivies d’une dégustation offerte de nos huiles de caractère.

Vendredi 9h30-12h30 / 14h-18h.

Samedi 14h-18h.

La fabrication d’huile sera présentée tout au long de la journée, jusqu’à 17h.

Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07 .

Moulin de la petite Veyssière 819 route de la Veyssière Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@moulindelaveyssiere.fr

English : Journées du Patrimoine économique visite du Moulin de la Veyssière

German : Journées du Patrimoine économique visite du Moulin de la Veyssière

Italiano :

Espanol : Journées du Patrimoine économique visite du Moulin de la Veyssière

L’événement Journées du Patrimoine économique visite du Moulin de la Veyssière Neuvic a été mis à jour le 2025-08-30 par Vallée de l’Isle en Périgord