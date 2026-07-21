AGENDA · Ardenay-sur-Mérize
Journées du Patrimoine Église Ardenay-sur-Mérize
samedi 19 septembre 2026 · Ardenay-sur-Mérize
Informations pratiques
Ardenay-sur-Mérize
Journées du Patrimoine Église
Eglise Ardenay-sur-Mérize Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites libres, samedi et dimanche de 9h à 17h.
Non accessible aux PMR .
Eglise Ardenay-sur-Mérize 72370 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 87 25
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Église Ardenay-sur-Mérize a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois