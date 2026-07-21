Informations pratiques

Ardenay-sur-Mérize

Journées du Patrimoine Église

Eglise Ardenay-sur-Mérize Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres, samedi et dimanche de 9h à 17h.

Non accessible aux PMR .

Eglise Ardenay-sur-Mérize 72370 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 87 25

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Église Ardenay-sur-Mérize a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois