Informations pratiques

Bouër

Journées du Patrimoine- Eglise de Bouër

Place de l’église Bouër Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visites libres avec support d’information, dimanche de 9h à 18h. .

Place de l’église Bouër 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 41 81

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English :

L’événement Journées du Patrimoine- Eglise de Bouër Bouër a été mis à jour le 2026-07-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude