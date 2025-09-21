Journées du Patrimoine Eglise de Cormes Cormes

Journées du Patrimoine Eglise de Cormes Cormes dimanche 21 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Eglise de Cormes

Place de l’église Cormes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

Date(s) :

2025-09-21

Visites libres avec supports d’information et accueil par le comité pour l’amélioration du patrimoine de Cormes, dimanche de 10h à 12h30. Exposition de photographies du patrimoine communal et d’habits liturgiques, livret-jeu pour les enfants. Concert du Quatuor de saxophones “Sui Generis”, le dimanche à 15h30, à l’église. À voir également, en accès libre le lavoir et les croix du cimetière et de la Bouguelière (route de Théligny- Saint-Bomer) .

Place de l’église Cormes 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77

L’événement Journées du Patrimoine Eglise de Cormes Cormes a été mis à jour le 2025-08-22 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude