Journées du Patrimoine église de Gotein Gotein-Libarrenx
Journées du Patrimoine église de Gotein Gotein-Libarrenx samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine église de Gotein
Bourg de Gotein Gotein-Libarrenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 11:00:00
Date(s) :
2025-09-20
L’église de Gotein, bâtie au XVIIe siècles, reflète l’architecture traditionnelle basque avec ses murs de pierre et son clocher-mur caractéristique. Elle témoigne du riche patrimoine religieux rural de la région, alliant sobriété et authenticité dans un cadre pittoresque. Sur inscription. .
Bourg de Gotein Gotein-Libarrenx 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
English : Journées du Patrimoine église de Gotein
German : Journées du Patrimoine église de Gotein
Italiano :
Espanol : Journées du Patrimoine église de Gotein
L’événement Journées du Patrimoine église de Gotein Gotein-Libarrenx a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme Pays Basque