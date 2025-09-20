Journées du Patrimoine église de Gotein Gotein-Libarrenx

Bourg de Gotein Gotein-Libarrenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 11:00:00

2025-09-20

L’église de Gotein, bâtie au XVIIe siècles, reflète l’architecture traditionnelle basque avec ses murs de pierre et son clocher-mur caractéristique. Elle témoigne du riche patrimoine religieux rural de la région, alliant sobriété et authenticité dans un cadre pittoresque. Sur inscription. .

Bourg de Gotein Gotein-Libarrenx 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

