Journées du Patrimoine Eglise de La Chapelle St Rémy La Chapelle-Saint-Rémy

Eglise La Chapelle-Saint-Rémy Sarthe

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Visites libres le samedi et dimanche de 9h à 18h. .

Eglise La Chapelle-Saint-Rémy 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 46 12

