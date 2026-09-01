Informations pratiques

Confolent-Port-Dieu

Journées du Patrimoine église de la Sainte Trinité

Confolent-Port-Dieu Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 13:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Journées du Patrimoine à Confolent Port Dieu : visite libre de l’église de la Sainte Trinité, film sur l’art du vitrail et présentation sur la restauration des vitraux. .

Confolent-Port-Dieu 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 56 22 30

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English : Journées du Patrimoine église de la Sainte Trinité

L’événement Journées du Patrimoine église de la Sainte Trinité Confolent-Port-Dieu a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze