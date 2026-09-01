Journées du Patrimoine église de la Sainte Trinité Confolent-Port-Dieu
dimanche 20 septembre 2026 · Confolent-Port-Dieu
Informations pratiques
Confolent-Port-Dieu
Journées du Patrimoine église de la Sainte Trinité
Confolent-Port-Dieu Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 13:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Journées du Patrimoine à Confolent Port Dieu : visite libre de l’église de la Sainte Trinité, film sur l’art du vitrail et présentation sur la restauration des vitraux. .
Confolent-Port-Dieu 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 56 22 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du Patrimoine église de la Sainte Trinité
L’événement Journées du Patrimoine église de la Sainte Trinité Confolent-Port-Dieu a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze