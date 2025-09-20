Journées du Patrimoine Eglise de Lamnay Lamnay
Place de l’église Lamnay Sarthe
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Visites libres avec support d’information, samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 17h. Accès PMR .
Place de l’église Lamnay 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77
