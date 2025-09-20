Journées du Patrimoine Eglise de Montmirail Montmirail

Place de l’église Montmirail Sarthe

Tarif : – –

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visites libres avec support d’information, samedi de 9h à 18h et dimanche de 9h à 10h et de 12 à 18h. Accès PMR .

Place de l’église Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77

