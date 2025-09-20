Journées du Patrimoine Eglise de Sceaux sur Huisne Sceaux-sur-Huisne
Journées du Patrimoine Eglise de Sceaux sur Huisne
Sceaux-sur-Huisne Sarthe
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Visites libres samedi et dimanche de 10h à 17h avec support d’information. Visites commentées samedi et dimanche de 10h à 12h. Accès PMR .
Sceaux-sur-Huisne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 40 12
