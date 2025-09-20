Journées du Patrimoine Eglise de St Sauveur Lalande Saint-Sauveur-Lalande

Le Bourg Saint-Sauveur-Lalande Dordogne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite de l’église de St Sauveur Lalande, unique de par son architecture à colombage, de 8h à 18h les 2 jours, avec la possibilité de visites guidées. Gratuit. .

Le Bourg Saint-Sauveur-Lalande 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 66 65 93

