Journées du patrimoine église du Juch Le Juch

Journées du patrimoine église du Juch Le Juch samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine église du Juch

Eglise Notre-Dame du Juch Le Juch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

L’église dans laquelle sera monté un dais, baldaquin, utilisé autrefois le jour du Saint Sacrement. .

Eglise Notre-Dame du Juch Le Juch 29100 Finistère Bretagne +33 6 64 37 48 11

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du patrimoine église du Juch Le Juch a été mis à jour le 2025-09-17 par OT PAYS DE DOUARNENEZ