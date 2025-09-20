Journées du Patrimoine Eglise et Espace archéologique Jean Jousse Gréez-sur-Roc

Place de l’Église Gréez-sur-Roc Sarthe

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

EGLISE Visites libres avec support d’information, dimanche de 14h à 18h Visites guidées (programme affiché sur place) Intermèdes musicaux à l’église de 14h à 15h30. Ateliers archéologiques autour de l’outil et de la musique. Accès PMR à l’espace Jean Jousse. Renseignements Fondation Jean Jousse, 06 16 31 19 05 fondation.jeanjousse@gmail.com .

Place de l’Église Gréez-sur-Roc 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 16 31 19 05 fondation.jeanjousse@gmail.com

