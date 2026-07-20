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AGENDA · Nuillé-le-Jalais

Journées du Patrimoine Église et lavoir Nuillé-le-Jalais

samedi 19 septembre 2026 · Nuillé-le-Jalais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
72370 Nuillé-le-Jalais
Département
Sarthe
Tarif

Nuillé-le-Jalais

Journées du Patrimoine Église et lavoir

Nuillé-le-Jalais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Église visites libres avec supports d’information
Lavoir à voir en accès libre   .

Nuillé-le-Jalais 72370 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 83 24 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Église et lavoir Nuillé-le-Jalais a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois