AGENDA · Nuillé-le-Jalais
Journées du Patrimoine Église et lavoir Nuillé-le-Jalais
samedi 19 septembre 2026 · Nuillé-le-Jalais
Informations pratiques
Nuillé-le-Jalais
Journées du Patrimoine Église et lavoir
Nuillé-le-Jalais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Église visites libres avec supports d’information
Lavoir à voir en accès libre .
Nuillé-le-Jalais 72370 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 83 24
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Église et lavoir Nuillé-le-Jalais a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois