Journées du Patrimoine Église et lavoir Saint-Michel-de-Chavaignes
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Michel-de-Chavaignes
Informations pratiques
Saint-Michel-de-Chavaignes
Journées du Patrimoine Église et lavoir
Saint-Michel-de-Chavaignes Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites libres avec support d’information.
À voir également, en accès libre
le lavoir (route de Dollon),
le monument funéraire d’Hélène Bertaux dans le cimetière (route de Coudrecieux) et le parcours de sculptures monumentales dans les rues du village .
Saint-Michel-de-Chavaignes 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 45 11
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Église et lavoir Saint-Michel-de-Chavaignes a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois