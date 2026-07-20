Informations pratiques

Saint-Michel-de-Chavaignes

Journées du Patrimoine Église et lavoir

Saint-Michel-de-Chavaignes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres avec support d’information.

À voir également, en accès libre

le lavoir (route de Dollon),

le monument funéraire d’Hélène Bertaux dans le cimetière (route de Coudrecieux) et le parcours de sculptures monumentales dans les rues du village .

Saint-Michel-de-Chavaignes 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 45 11

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Église et lavoir Saint-Michel-de-Chavaignes a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois