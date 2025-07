Journées du Patrimoine Eglise fortifiée Saint-Martin Compreignac

Journées du Patrimoine Eglise fortifiée Saint-Martin Compreignac samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Eglise fortifiée Saint-Martin

4 place du 11 Novembre 1918 Compreignac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Partez à la découverte de cette église fortifiée, témoin unique du passé architectural et religieux de la région. Commentaire historique sur l’origine et l’évolution de l’édifice

Description de ses particularités architecturales, tant extérieures qu’intérieures. Une plongée dans le patrimoine à travers une visite riche en anecdotes et en détails. Église à une nef et deux transepts du XIIe siècle, voûtée au 15e, à nervures reposant sur les anciennes colonnes du 12e. L’intérieur a été remanié. L’extérieur a été renforcé de mâchicoulis de défense ajoutés au XVe siècle. .

4 place du 11 Novembre 1918 Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 51 39 09 vallin.pierre@wanadoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du Patrimoine Eglise fortifiée Saint-Martin Compreignac a été mis à jour le 2025-07-26 par OT Monts du Limousin