Journées du Patrimoine Eglise La Bosse

Journées du Patrimoine Eglise La Bosse samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Eglise

La Bosse Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :
2025-09-20

Visites libres samedi et dimanche de 15h à 18h   .

La Bosse 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du Patrimoine Eglise La Bosse a été mis à jour le 2025-08-25 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude