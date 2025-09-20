Journées du Patrimoine Eglise La Chapelle-du-Bois

Journées du Patrimoine Eglise La Chapelle-du-Bois samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Eglise

La Chapelle-du-Bois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visites libres samedi et dimanche de 9h à 19h .

La Chapelle-du-Bois 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du Patrimoine Eglise La Chapelle-du-Bois a été mis à jour le 2025-08-25 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude