Journées du Patrimoine Église Louise Bourgeois Église Louise Bourgeois Bonnieux
Journées du Patrimoine Église Louise Bourgeois Église Louise Bourgeois Bonnieux samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine Église Louise Bourgeois
Église Louise Bourgeois 9 Chemin de Saint Gervais Bonnieux Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Visite de l’église Louise Bourgeois.
Ouvert de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Entrée libre.
.
Église Louise Bourgeois 9 Chemin de Saint Gervais Bonnieux 84480 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 75 81 30
English :
Visit the Louise Bourgeois church.
Open from 10am to 12pm and from 3pm to 6pm.
Free admission.
German :
Besichtigung der Louise-Bourgeois-Kirche.
Geöffnet von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 15:00 bis 18:00 Uhr.
Freier Eintritt.
Italiano :
Visita alla chiesa di Louise Bourgeois.
Aperta dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Ingresso libero.
Espanol :
Visite la iglesia de Louise Bourgeois.
Abierto de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 18.00 h.
Entrada gratuita.
L’événement Journées du Patrimoine Église Louise Bourgeois Bonnieux a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon