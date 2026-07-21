AGENDA · Marolles-lès-Saint-Calais
Journées du patrimoine Église Marolles-lès-Saint-Calais
samedi 19 septembre 2026 · Marolles-lès-Saint-Calais
Informations pratiques
Marolles-lès-Saint-Calais
Journées du patrimoine Église
Marolles-lès-Saint-Calais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visites libres avec support d’information. Non accessible aux PMR. .
Marolles-lès-Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 08 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées du patrimoine Église Marolles-lès-Saint-Calais a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois