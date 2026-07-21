UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marolles-lès-Saint-Calais

Journées du patrimoine Église Marolles-lès-Saint-Calais

samedi 19 septembre 2026 · Marolles-lès-Saint-Calais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
72120 Marolles-lès-Saint-Calais
Département
Sarthe
Tarif

Marolles-lès-Saint-Calais

Journées du patrimoine Église

Marolles-lès-Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visites libres avec support d’information. Non accessible aux PMR.   .

Marolles-lès-Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 08 07 

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English :

L’événement Journées du patrimoine Église Marolles-lès-Saint-Calais a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois