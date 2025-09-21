Journées du Patrimoine Eglise Notre-Dame Place Notre-Dame Bressuire

Notre-Dame apparaît pour la première fois dans les textes en 1090. Elle est surmontée, au milieu du XVIème siècle d’un clocher gothique de 56 mètres qui domine la ville.

Visite libre de l’église et ses vitraux.

Montée au clocher toutes les 30 minutes (24 personnes maximum). Prévoir des chaussures de marche.

Réservation obligatoire sur place. .

Place Notre-Dame Eglise Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 40

