Journées du Patrimoine église Notre-Dame de Rigny Rigny

Eglise Notre-Dame de Rigny Rigny Haute-Saône

Gratuit

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Un des beaux retables du pays graylois .

Eglise Notre-Dame de Rigny Rigny 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr

