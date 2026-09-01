Journées du patrimoine – Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Kaysersberg Vignoble
samedi 19 septembre 2026 · Kaysersberg Vignoble
Informations pratiques
Kaysersberg Vignoble
Journées du patrimoine – Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
Place du Chanoine Papirer Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
En visite libre venez découvrir l’église de Kientzheim et son orgue Rinckenbach, au coeur de ce village viticole.
Dans le cadre des journées du patrimoine venez découvrir en visite libre l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.
Cet édifice dont les parties les plus anciennes datent du XII ème siècle possède une clocher-chœur gothique du XVème siècle aux tuiles vernissées écaille.
Son orgue de 1846 est considéré comme le chef d’oeuvre du facteur d’orgues Valentin Rinkenbach d’Ammerschwihr. Inscrit à l’inventaire des monuments historiques.
Petite particularité vous pouvez y voir les pierres tombales de Lazar de Schwendi ainsi que de son fils Guillaume. 0 .
Place du Chanoine Papirer Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr
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English :
Feel free to stop by and explore the Kientzheim Church and its Rinckenbach organ, located in the heart of this wine-growing village.
L’événement Journées du patrimoine – Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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