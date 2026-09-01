Informations pratiques

Préval

Journées du Patrimoine Eglise

Place de l’église Préval Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée le samedi à 10h30 .

Place de l’église Préval 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 19 08

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Eglise Préval a été mis à jour le 2026-08-07 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude