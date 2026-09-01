AGENDA · Préval
Journées du Patrimoine Eglise Préval
samedi 19 septembre 2026 · Préval
Informations pratiques
Préval
Journées du Patrimoine Eglise
Place de l’église Préval Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée le samedi à 10h30 .
Place de l’église Préval 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 19 08
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Eglise Préval a été mis à jour le 2026-08-07 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude