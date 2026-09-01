Informations pratiques

Liginiac

Journées du Patrimoine Eglise Saint-Barthélémy Liginiac

Rue de l’Église Liginiac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Journées du Patrimoine à Liginiac : visite guidée de l’église St Barthélémy et de la mairie.

Visite à 10h, 11h, 15h et 16h .

Rue de l’Église Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr

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English : Journées du Patrimoine Eglise Saint-Barthélémy Liginiac

L’événement Journées du Patrimoine Eglise Saint-Barthélémy Liginiac Liginiac a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze