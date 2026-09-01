Journées du Patrimoine Eglise Saint-Barthélémy Liginiac Liginiac
dimanche 20 septembre 2026 · Liginiac
Informations pratiques
Liginiac
Journées du Patrimoine Eglise Saint-Barthélémy Liginiac
Rue de l’Église Liginiac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Journées du Patrimoine à Liginiac : visite guidée de l’église St Barthélémy et de la mairie.
Visite à 10h, 11h, 15h et 16h .
Rue de l’Église Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr
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English : Journées du Patrimoine Eglise Saint-Barthélémy Liginiac
L’événement Journées du Patrimoine Eglise Saint-Barthélémy Liginiac Liginiac a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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