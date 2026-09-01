UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Liginiac

Journées du Patrimoine Eglise Saint-Barthélémy Liginiac Liginiac

dimanche 20 septembre 2026 · Liginiac

Journées du Patrimoine Eglise Saint-Barthélémy Liginiac Liginiac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Rue de l'Église
Ville
19160 Liginiac
Département
Corrèze
Tarif
0 0 0 Gratuit

Liginiac

Journées du Patrimoine Eglise Saint-Barthélémy Liginiac

Rue de l’Église Liginiac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Journées du Patrimoine à Liginiac : visite guidée de l’église St Barthélémy et de la mairie.
Visite à 10h, 11h, 15h et 16h   .

Rue de l’Église Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57  pah@payshautecorrezeventadour.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine Eglise Saint-Barthélémy Liginiac

L’événement Journées du Patrimoine Eglise Saint-Barthélémy Liginiac Liginiac a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

À voir aussi à Liginiac (Corrèze)