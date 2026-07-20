Informations pratiques

Duneau

Journées du Patrimoine Eglise Saint-Cyr Sainte-Julitte

Duneau Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À voir également, en accès libre le monument funéraire de l’abbé, Fournage dans le cimetière, le dolmen de la Pierre-Couverte (route des Planches) et le menhir (route du Luart) .

Duneau 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 21 45 26 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées du Patrimoine Eglise Saint-Cyr Sainte-Julitte Duneau a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois