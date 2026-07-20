AGENDA · Duneau
Journées du Patrimoine Eglise Saint-Cyr Sainte-Julitte Duneau
samedi 19 septembre 2026 · Duneau
Informations pratiques
Duneau
Journées du Patrimoine Eglise Saint-Cyr Sainte-Julitte
Duneau Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À voir également, en accès libre le monument funéraire de l’abbé, Fournage dans le cimetière, le dolmen de la Pierre-Couverte (route des Planches) et le menhir (route du Luart) .
Duneau 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 21 45 26 81
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Eglise Saint-Cyr Sainte-Julitte Duneau a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois