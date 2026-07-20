AGENDA · Saint-Denis-des-Coudrais
Journées du Patrimoine Église Saint Denis des Coudrais Saint-Denis-des-Coudrais
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Denis-des-Coudrais
Informations pratiques
Saint-Denis-des-Coudrais
Journées du Patrimoine Église Saint Denis des Coudrais
Saint-Denis-des-Coudrais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 13:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visites libres le dimanche .
Saint-Denis-des-Coudrais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 48 90
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Église Saint Denis des Coudrais Saint-Denis-des-Coudrais a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois