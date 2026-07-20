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AGENDA · Saint-Denis-des-Coudrais

Journées du Patrimoine Église Saint Denis des Coudrais Saint-Denis-des-Coudrais

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Denis-des-Coudrais

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Ville
72110 Saint-Denis-des-Coudrais
Département
Sarthe
Tarif

Saint-Denis-des-Coudrais

Journées du Patrimoine Église Saint Denis des Coudrais

Saint-Denis-des-Coudrais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 13:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Visites libres le dimanche   .

Saint-Denis-des-Coudrais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 48 90 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Église Saint Denis des Coudrais Saint-Denis-des-Coudrais a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois