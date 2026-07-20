Informations pratiques

Saint-Denis-des-Coudrais

Journées du Patrimoine Église Saint Denis des Coudrais

Saint-Denis-des-Coudrais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 13:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visites libres le dimanche .

Saint-Denis-des-Coudrais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 48 90

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Église Saint Denis des Coudrais Saint-Denis-des-Coudrais a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois