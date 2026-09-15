Journées du Patrimoine : Eglise Saint-Etienne de Nevers Eglise Saint Etienne Nevers
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint Etienne · Nevers
Informations pratiques
Nevers
Journées du Patrimoine : Eglise Saint-Etienne de Nevers
Eglise Saint Etienne 37 Rue Saint-Étienne Nevers Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre ! L’équipe du musée et du service patrimoine vous accueille une nouvelle fois, et ouvre différents sites au public gratuitement lors de ces Journées Européennes du Patrimoine.
Vous retrouverez des animations, expositions, visites libres et visites guidées !
Les visites guidées : Familles, dès 6 ans / Gratuit
Infos et inscriptions sur : culture.nevers.fr/agenda
Les 19 et 20 septembre :
Eglise Saint-Etienne : de 14h à 18h .
Eglise Saint Etienne 37 Rue Saint-Étienne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr
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English : Journées du Patrimoine : Eglise Saint-Etienne de Nevers
L’événement Journées du Patrimoine : Eglise Saint-Etienne de Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cap Grand Nevers
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