Journées du Patrimoine-ÉGLISE SAINT-GENIS – CONCERT « PRÉVERT, SANS COMMENTAIRE » Terres-de-Haute-Charente
samedi 19 septembre 2026 · Terres-de-Haute-Charente
Informations pratiques
Terres-de-Haute-Charente
Journées du Patrimoine-ÉGLISE SAINT-GENIS – CONCERT « PRÉVERT, SANS COMMENTAIRE »
eglise de suris Terres-de-Haute-Charente Charente
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
8€ RSA et étudiants, gratuit pour
les – de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 15:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Redécouvrez l’univers de Jacques Prévert à travers un spectacle musical où ses plus beaux textes prennent vie
en chansons,
.
eglise de suris Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 14 01 70
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English :
Rediscover the world of Jacques Prévert through a musical show in which his most beautiful poems come to life
as songs,
L’événement Journées du Patrimoine-ÉGLISE SAINT-GENIS – CONCERT « PRÉVERT, SANS COMMENTAIRE » Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine