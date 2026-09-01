Informations pratiques

Terres-de-Haute-Charente

Journées du Patrimoine-ÉGLISE SAINT-GENIS – CONCERT « PRÉVERT, SANS COMMENTAIRE »

eglise de suris Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

8€ RSA et étudiants, gratuit pour

les – de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Redécouvrez l’univers de Jacques Prévert à travers un spectacle musical où ses plus beaux textes prennent vie

en chansons,

.

eglise de suris Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 14 01 70

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English :

Rediscover the world of Jacques Prévert through a musical show in which his most beautiful poems come to life

as songs,

L’événement Journées du Patrimoine-ÉGLISE SAINT-GENIS – CONCERT « PRÉVERT, SANS COMMENTAIRE » Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine