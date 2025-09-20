Journées du Patrimoine Eglise Saint-Girons Monein

Eglise Saint-Girons Monein Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

14h et 17h Visite guidée flash de la charpente, venez découvrir la charpente à travers les explications du guide et profitez de la diffusion d’un son et lumière. Durée 45 minutes.

15h Visite guidée de la plus grande église gothique du Béarn et de sa charpente. Découvrez l’église Saint-Girons, ses caractéristiques atypiques, son décor peint. Spectacle son et lumière à la découverte de sa charpente unique en France. Durée 1h15. .

Eglise Saint-Girons Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40 contact@coeurdebearn.com

