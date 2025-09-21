Journées du Patrimoine Église Saint-Jean-Baptiste du Temple Église Saint-Jean-Baptiste Carentoir

Église Saint-Jean-Baptiste Le Temple Carentoir Morbihan

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Cette visite plonge les visiteurs au cœur de l’histoire templière de l’église du Temple, à la découverte des légendes locales et de son riche patrimoine.

Gratuit. Heure de départ libre.

Ouvert le dimanche 21 septembre de 14h à 18h. .

Église Saint-Jean-Baptiste Le Temple Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 21 75

