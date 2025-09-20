Journées du Patrimoine | Eglise Saint-Leufroy de Thiverny Thiverny

Journées du Patrimoine | Eglise Saint-Leufroy de Thiverny

2 Rue Victor Hugo Thiverny Oise

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’église Saint-Leufroy de Thiverny sera ouverte les 20 et 21 septembre de 14h à 18h en entrée libre.

Deux personnes vous remetteront à l’entrée des documents relatifs à son architecture et son histoire.

2 Rue Victor Hugo Thiverny 60160 Oise Hauts-de-France

