Journées du Patrimoine | Eglise Saint-Leufroy de Thiverny Thiverny
Journées du Patrimoine | Eglise Saint-Leufroy de Thiverny Thiverny samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine | Eglise Saint-Leufroy de Thiverny
2 Rue Victor Hugo Thiverny Oise
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’église Saint-Leufroy de Thiverny sera ouverte les 20 et 21 septembre de 14h à 18h en entrée libre.
Deux personnes vous remetteront à l’entrée des documents relatifs à son architecture et son histoire.
Gratuit, entrée libre 0 .
2 Rue Victor Hugo Thiverny 60160 Oise Hauts-de-France
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées du Patrimoine | Eglise Saint-Leufroy de Thiverny Thiverny a été mis à jour le 2025-09-05 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise