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AGENDA · Courgenard

Journées du Patrimoine Église Saint Martin Courgenard

samedi 19 septembre 2026 · Courgenard

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
72320 Courgenard
Département
Sarthe
Tarif

Courgenard

Journées du Patrimoine Église Saint Martin

Courgenard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visites libres   .

Courgenard 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 26 02 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Église Saint Martin Courgenard a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois