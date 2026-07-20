Informations pratiques

Courgenard

Journées du Patrimoine Église Saint Martin

Courgenard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres .

Courgenard 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 26 02

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Église Saint Martin Courgenard a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois