AGENDA · Courgenard
Journées du Patrimoine Église Saint Martin Courgenard
samedi 19 septembre 2026 · Courgenard
Informations pratiques
Courgenard
Journées du Patrimoine Église Saint Martin
Courgenard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visites libres .
Courgenard 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 26 02
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Église Saint Martin Courgenard a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois