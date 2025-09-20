Journées du Patrimoine | Eglise Saint-Martin de Cramoisy Cramoisy

Journées du Patrimoine | Eglise Saint-Martin de Cramoisy Cramoisy samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine | Eglise Saint-Martin de Cramoisy

Rue de l’Église Cramoisy Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’église Saint-Martin de Cramoisy sera ouverte les 20 et 21 septembre de 10h à 17h en entrée libre.

Cette église possède une architecture du XII-XIII et XIVe siècles, un clocher de tabatière de 14m de haut, des vitraux du XVIe siècle.

Vous y verrez des statues de Saint-Martin du XVIIIe siècle, de Saint-Sébastien du XVIIe siècle, d’une tête de femme couronnée du XIIIe siècle, ainsi qu’une dalle funéraire à l’effigie de Roland François Perthuis et Marie Malle et des boiseries.

Enfin, cette église abrite la seule réplique à taille réelle de la statue de Saint-Antoine de Padoue.

Gratuit, entrée libre 0 .

Rue de l’Église Cramoisy 60660 Oise Hauts-de-France

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du Patrimoine | Eglise Saint-Martin de Cramoisy Cramoisy a été mis à jour le 2025-09-05 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise