Journées du Patrimoine | Eglise Saint-Martin de Cramoisy
Cramoisy
Gratuit
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-20
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’église Saint-Martin de Cramoisy sera ouverte les 20 et 21 septembre de 10h à 17h en entrée libre.
Cette église possède une architecture du XII-XIII et XIVe siècles, un clocher de tabatière de 14m de haut, des vitraux du XVIe siècle.
Vous y verrez des statues de Saint-Martin du XVIIIe siècle, de Saint-Sébastien du XVIIe siècle, d’une tête de femme couronnée du XIIIe siècle, ainsi qu’une dalle funéraire à l’effigie de Roland François Perthuis et Marie Malle et des boiseries.
Enfin, cette église abrite la seule réplique à taille réelle de la statue de Saint-Antoine de Padoue.
Rue de l'Église Cramoisy 60660 Oise Hauts-de-France
L’événement Journées du Patrimoine | Eglise Saint-Martin de Cramoisy Cramoisy a été mis à jour le 2025-09-05 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise